Dybala, omaggio da brividi in Argentina: ecco cosa ha fatto il suo primo club (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un omaggio da brividi per un fuoriclasse che hanno lanciato nel mondo del calcio. È la dedica dell' Instituto per Paulo Dybala , attaccante della Roma e della nazionale Argentina che ha esordito ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 27 febbraio 2023) Undaper un fuoriclasse che hanno lanciato nel mondo del calcio. È la dedica dell' Instituto per Paulo, attaccante della Roma e della nazionaleche ha esordito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chepalleragazzi : RT @sportli26181512: Dybala, omaggio da brividi in Argentina: ecco cosa ha fatto il suo primo club: La dedica dell'Instituto, prima squadra… - sportli26181512 : Dybala, omaggio da brividi in Argentina: ecco cosa ha fatto il suo primo club: La dedica dell'Instituto, prima squa… - stefanoasr : RT @LoMomento: #Belotti & #Dybala come ai tempi del @palermocalcioit, come omaggio dai fratelli palermitani, come segno inequivocabile che… - R_D_S_1927 : RT @LoMomento: #Belotti & #Dybala come ai tempi del @palermocalcioit, come omaggio dai fratelli palermitani, come segno inequivocabile che… - LoMomento : #Belotti & #Dybala come ai tempi del @palermocalcioit, come omaggio dai fratelli palermitani, come segno inequivoca… -