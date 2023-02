Due dei Maneskin scatenati in prima fila alla sfilata di Gucci. C’è pure Chiara Ferragni che fa (semplicemente) Chiara Ferragni (Di lunedì 27 febbraio 2023) A dover descrivere la scena bastano poche parole. Victoria De Angelis e Thomas Raggi sono seduti in prima fila alla sfilata di Gucci assieme agli due componenti dei Maneskin, Damiano David e Ethan Torchio. Chi frequenta il rutilante mondo delle fashion week del globo sa che l’attesa della sfilata è veramente la sfilata stessa: lunga, spesso lunghissima, per pochi minuti di show. Dunque Victoria e Thomas ballano, sguaitamente. Non sono belli da vedere, ma c’è di peggio. In rete si dice che Chiara Ferragni, seduta di fianco, non abbia gradito. Da cosa lo deducano i fini osservatori del web, non si capisce: semplicemente, l’imprenditrice digitale, sapendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) A dover descrivere la scena bastano poche parole. Victoria De Angelis e Thomas Raggi sono seduti inta diassieme agli due componenti dei, Damiano David e Ethan Torchio. Chi frequenta il rutilante mondo delle fashion week del globo sa che l’attesa della sta è veramente la sta stessa: lunga, spesso lunghissima, per pochi minuti di show. Dunque Victoria e Thomas bno, sguaitamente. Non sono belli da vedere, ma c’è di peggio. In rete si dice che, seduta di fianco, non abbia gradito. Da cosa lo deducano i fini osservatori del web, non si capisce:, l’imprenditrice digitale, sapendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : DOMANDA DEL GIORNO Quale dei due modi di mostrarsi agli occhi del mondo vi sembra migliore: quello del #Napoli (ved… - you_trend : Con la vittoria di Elly #Schlein alle #primariePD, per la prima volta in Italia alla guida dei primi due partiti in… - alex_orlowski : Se i dati non mentono, e misurando le impression dei singoli hashtag e non quelli in comune. la #Schlein dovrebbe u… - retailwatch_it : RT @retailwatch_it: Esselunga si porta avanti sulle ricerche degli stili di vita che stanno cambiando. In collaborazione con l'Istituto dei… - ReadyPlayer1___ : RT @ZZiliani: CONCORSO FORMALE-REATO CONTINUATO: aumento di 1/3 della pena del più grave fra i reati commessi CONCURSUS DELINQUENTIUM (ossi… -