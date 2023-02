Dove vedere la F1 e la MotoGp 2023 in tv e streaming e il calendario (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il calendario 2023 della MotoGp si articola in 21 appuntamenti con il debutto del Gran Premio del Kazakistan sul circuito di Sokol il 9 luglio, ultima tappa prima della pausa estiva che vedrà i motori riaccendersi il 6 agosto a Silverstone in Gran Bretagna. L’altra grande novità è il Gran Premio dell’India, in programma il 24 settembre sul circuito di Buddah che ha già in passato ospitato la F1. Il via è previsto domenica 26 marzo a Portimao in Portogallo prima della trasferta nelle Americhe per i round in Argentina e ad Austin prima di tornare in Europa con il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera. Due le tappe in Italia, l’11 giugno si correrà al Mugello e il 10 settembre invece sarà la volta di Misano ospitare il Motomondiale per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Dove ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ildellasi articola in 21 appuntamenti con il debutto del Gran Premio del Kazakistan sul circuito di Sokol il 9 luglio, ultima tappa prima della pausa estiva che vedrà i motori riaccendersi il 6 agosto a Silverstone in Gran Bretagna. L’altra grande novità è il Gran Premio dell’India, in programma il 24 settembre sul circuito di Buddah che ha già in passato ospitato la F1. Il via è previsto domenica 26 marzo a Portimao in Portogallo prima della trasferta nelle Americhe per i round in Argentina e ad Austin prima di tornare in Europa con il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera. Due le tappe in Italia, l’11 giugno si correrà al Mugello e il 10 settembre invece sarà la volta di Misano ospitare il Motomondiale per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marcozanni86 : Sarebbe rivelatore per costoro vedere i dati aggregati europei, dove in #Germania (con buona pace dei verdi al gove… - CCutrufello : @alanfriedmanit @jpmaggio70 @jbsubmarine @alanfriedmanit quando esce l'atteso DocuFilm sul mondo della moda? Dove si può vedere? - sportli26181512 : Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Bahrain in tv: Primo Gran Premio della stagione 2023: si corre sul traccia… - sportli26181512 : Lazio-Sampdoria, dove vedere la partita in tv: gli orari: La partita tra Lazio e Sampdoria, valida per la 24^ gior… - infoitsport : Dove vedere la F1 e la MotoGp 2023 in tv e streaming- -