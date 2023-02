Dove sarà sepolto Maurizio Costanzo? Oggi i funerali in diretta su Canale 5 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Maurizio Costanzo ci ha lasciati negli ultimi giorni, all’età di 84 anni. Una morte che spiazzato un po’ tutta Italia, da sempre abituati ai suoi show, e al suo personaggio, che ha avuto certamente un posto d’onore nell’immaginario collettivo di diverse generazioni. Ora, rimane l’ultimo addio da dargli, i funerali, che si terranno nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Morte Maurizio Costanzo, Maria De Filippi sotto choc: non se l’aspettava L’ultimo addio Oggi a Maurizio Costanzo: i funerali Il giornalista, che ha fatto senza dubbio la storia della televisione italiana, rimarrà un simbolo eterno della nostra cultura mediatica. I suoi funerali si terranno, come detto, a Roma, nella Chiesa degli Artisti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023)ci ha lasciati negli ultimi giorni, all’età di 84 anni. Una morte che spiazzato un po’ tutta Italia, da sempre abituati ai suoi show, e al suo personaggio, che ha avuto certamente un posto d’onore nell’immaginario collettivo di diverse generazioni. Ora, rimane l’ultimo addio da dargli, i, che si terranno nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Morte, Maria De Filippi sotto choc: non se l’aspettava L’ultimo addio: iIl giornalista, che ha fatto senza dubbio la storia della televisione italiana, rimarrà un simbolo eterno della nostra cultura mediatica. I suoisi terranno, come detto, a Roma, nella Chiesa degli Artisti ...

