Dopo la pandemia Covid il coraggio di essere Coach inviaggio

(Di lunedì 27 febbraio 2023) “Andrà tutto bene”, “Ne usciremo migliori” sono le frasi che ci ripetevamo durante ladi. Pablo Cavallaro di Bergamo in quei mesi che hanno stravolto il mondo ha maturato la scelta di cambiare vita. Ecco qui il suo racconto. Sono Pablo Cavallaro ormai conosciuto come il, un Mental & Businesscon una grande passione per i viaggi. Nel 2020, a 39 anni, ho deciso di diventare un nomade,che laha sconvolto il mondo e i periodi di lockdown mi hanno fatto capire l’importanza di vivere veramente e di lavorare viaggiando.18 anni da manager nella grande distribuzione, mi sono licenziato e ho comprato un vecchio camper per iniziare a viaggiare senza sosta. Attraverso le mie avventure on the road, ho ...

Della Vedova: "Vediamo" Magi: "L'accordo Conte - Putin durante la pandemia mise in pericolo la ... che l'alleanza alle ultime politiche era saltata all'ultimo per volontà del capo di Azione. La nuova convenzione insieme al piano sanitario e al turno over dei direttori generali rappresenta un passo importante per ripartire di slancio dopo la pandemia con punti irrinunciabili come quelli ...

Un rapporto del Dipartimento dell'Energia americano ha concluso che la pandemia di Covid-19 "molto probabilmente" è nata da una fuga in laboratorio. Lo riferisce il Wall Street Journal in esclusiva.