"Dopo la bomba ho soccorso Costanzo e Maria De Filippi": parla l'uomo che nel '93 scortò a casa il giornalista minacciato dalla mafia (Di lunedì 27 febbraio 2023) parla Luigi Juric, il funzionario di banca che il 14 maggio 1993 si trovava sul luogo dell'attentato in Via Fauro: "Li portai via in auto insieme al loro cane lupo. E pensare che ci salvammo grazie alla sigaretta di mia moglie" Leggi su repubblica (Di lunedì 27 febbraio 2023)Luigi Juric, il funzionario di banca che il 14 maggio 1993 si trovava sul luogo dell'attentato in Via Fauro: "Li portai via in auto insieme al loro cane lupo. E pensare che ci salvammo grazie alla sigaretta di mia moglie"

