Dopo il bacio con Fedez | Rosa Chemical vuota il sacco da Fabio Fazio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023), esordiente al Festival di Sanremo, ha fatto molto parlare di sé per ilplateale in bocca adurante la finale di sabato 11 febbraio. Manuel Franco Rocati, questo il suo vero nome, è stato ospite dia Che tempo che fa, su Rai 3, nella puntata di domenica 26 febbraio e ha reinterpretato il suo Made in Italy, un "brano profondo, se scavi un pochettino e lo ascolti", e poi ha risposto alle domande del conduttore: "Come ospite è una pacchia, ti diverti, ti godi il Festival" ma "viversela da concorrente è un altro paio di maniche". Nuova ship sbloccata: Gigi Marzullo e @? #CTCF pic.twitter.com/Wcwyvrwvgw — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 26, 2023 Quindi ha parlato del ...