Donne uccise in A4, serve perizia psichiatrica su automobilista (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Procura di Milano, dopo che avrà avuto tutta la documentazione medica sul caso, chiederà di effettuare una perizia psichiatrica sul 39enne italiano di origine marocchina che il 18 febbraio, verso ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Procura di Milano, dopo che avrà avuto tutta la documentazione medica sul caso, chiederà di effettuare unasul 39enne italiano di origine marocchina che il 18 febbraio, verso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... discoradioIT : Donne uccise in A4, serve perizia psichiatrica su automobilista - Lombardia - - AnsaLombardia : Donne uccise in A4, serve perizia psichiatrica su automobilista. Procura attende documenti medici, accertamento su… - Ansa_ER : Donne uccise in A4, serve perizia psichiatrica su automobilista. Procura attende documenti medici, accertamento su… - bamurIz : Qui si parla di un libro in cui tutta è pura immaginazione ma queste cose succedono nella realtà a tutte le donne,… - Daniela66395875 : RT @Cd615cgMorpheus: Che fine hanno fatto le eredi di Rosa Luxemberg, oggi ci ritroviamo donne uscite dalle stampanti 3D di Schwab, Epstein… -