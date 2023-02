Donnamaria smaschera Antonella: “Anche tu senza microfono sotto le coperte” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non riesce a tornare il sereno ultimamente. I due vivono nella casa del Grande Fratello Vip 7 dividendosi in gruppi ben distinti. L’influencer, a proposito di questo, proprio non riesce a digerire gli amici di Edoardo e lo ha più volte detto al concorrente che, dal canto suo, non ha nessuna intenzione di allontanarsi dagli Spartani, neAnche dopo il van gate. Nelle ultime ore i Donnalisi sono tornati a confrontarsi in giardino mentre pioveva a dirotto. Edoardo Donnamaria fa una rivelazione su Antonella Fiordelisi e il microfono Antonella è apparsa abbastanza nervosa con Edoardo. Donnamaria però non le ha mandate a dire tanto da decidere di smascherare la Fiordelisi. Dopo quello che è ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tra EdoardoFiordelisi non riesce a tornare il sereno ultimamente. I due vivono nella casa del Grande Fratello Vip 7 dividendosi in gruppi ben distinti. L’influencer, a proposito di questo, proprio non riesce a digerire gli amici di Edoardo e lo ha più volte detto al concorrente che, dal canto suo, non ha nessuna intenzione di allontanarsi dagli Spartani, nedopo il van gate. Nelle ultime ore i Donnalisi sono tornati a confrontarsi in giardino mentre pioveva a dirotto. Edoardofa una rivelazione suFiordelisi e ilè apparsa abbastanza nervosa con Edoardo.però non le ha mandate a dire tanto da decidere dire la Fiordelisi. Dopo quello che è ...

