Donadoni | “Senza penalità Juve a ridosso del Napoli” C’è qualcosa che non torna…

Roberto Donadoni parla del campionato di Serie A con il Napoli primo in classifica e la Juventus penalizzata di 15 punti. "Se consideriamo i punti raccolti sul campo, è innegabile il fatto che la Juventus sarebbe lì a ridosso del Napoli. Quando giochi in una situazione di questo tipo, con 15 punti tolti in classifica, dal punto di vista mentale qualche contraccolpo ce l'hai" ha detto Roberto Donadoni a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. L'ex tecnico del Napoli ha detto: "Gestire questa situazione è complicata per un allenatore, almeno i giocatori vanno in campo e riescono a sfogare questa rabbia agonistica in modo diverso. Vediamo che succederà, ma la Juve ha la voglia e la capacità per poter risalire classifica".

