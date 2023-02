Donadoni: “Non ho mai provato le sensazioni vissute a Napoli. Sapete cosa succedeva allo stadio?” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roberto Donadoni, ex tecnico del Napoli, ha speso parole di grande elogio per la squadra di Luciano Spalletti. Roberto Donadoni, ex allenatore del Napoli, ha dichiarato di non aver mai provato le sensazioni che ha vissuto a Napoli in nessun’altra città durante la sua carriera di allenatore. Ha elogiato la squadra attuale guidata da Luciano Spalletti, affermando che l’euforia dei tifosi napoletani non è pericolosa, ma al contrario positiva per la squadra. Donadoni ai microfoni di Radio Anch’io lo sport, su RadioRai, ha ricordato con piacere l’entusiasmo del pubblico partenopeo allo stadio, che faceva vibrare l’intero stadio. Ha concluso affermando che è stata un’esperienza unica e ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roberto, ex tecnico del, ha speso parole di grande elogio per la squadra di Luciano Spalletti. Roberto, ex allenatore del, ha dichiarato di non aver maileche ha vissuto ain nessun’altra città durante la sua carriera di allenatore. Ha elogiato la squadra attuale guidata da Luciano Spalletti, affermando che l’euforia dei tifosi napoletani non è pericolosa, ma al contrario positiva per la squadra.ai microfoni di Radio Anch’io lo sport, su RadioRai, ha ricordato con piacere l’entusiasmo del pubblico partenopeo, che faceva vibrare l’intero. Ha concluso affermando che è stata un’esperienza unica e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1926pe : RT @napolimagazine: L'EX - Donadoni: 'Il tifo a Napoli è qualcosa di unico, fa vibrare lo stadio, penso che da allenatore non ho mai provat… - 1926pe : RT @napolipiucom: Donadoni: 'Non ho mai provato le sensazioni vissute a Napoli. Sapete cosa succedeva allo stadio?' #Donadoni #napoli #seri… - napolipiucom : Donadoni: 'Non ho mai provato le sensazioni vissute a Napoli. Sapete cosa succedeva allo stadio?' #Donadoni #napoli… - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - 'Ero allo stadio, la partita ha sancito la ripresa del Milan. L'Atalanta non ha mai impensierit… - napolista : #Donadoni: «Non credo che l’euforia sia pericolosa per il #Napoli, sarà uno stimolo ulteriore» A Radio Rai 1: «La… -