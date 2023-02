Donadoni: «Non credo che l’euforia sia pericolosa per il Napoli, sarà uno stimolo ulteriore» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roberto Donadoni ha rilasciato un’intervista al programma Radio Anch’io Sport, in onda su Radio Rai 1. Donadoni commenta la partita tra Milan e Atalanta, a cui ha assistito dal vivo. “È stata una partita che ha testimoniato la ripresa del Milan. Mi aspettavo qualcosa in più da parte dell’Atalanta ma non ha mai impensierito Maignan con i rossoneri che avrebbero potuto segnare almeno altri 2-3 gol. Il Milan ha meritato decisamente. L’Atalanta è stata poco incisiva e non ha creato quasi nulla”. Il Milan può andare in Champions? Donadoni: “Penso di sì, non c’è una favorita. Se la giocheranno lì dietro per trovare la collocazione giusta. Tutti hanno le stesse chance. Il Milan ha superato il periodo brutto. La prestazione, oltre il risultato, c’è stata ed è la cosa più importante. Fa ben sperare verso il futuro”. Su Ibrahimovic: “Le ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 febbraio 2023) Robertoha rilasciato un’intervista al programma Radio Anch’io Sport, in onda su Radio Rai 1.commenta la partita tra Milan e Atalanta, a cui ha assistito dal vivo. “È stata una partita che ha testimoniato la ripresa del Milan. Mi aspettavo qualcosa in più da parte dell’Atalanta ma non ha mai impensierito Maignan con i rossoneri che avrebbero potuto segnare almeno altri 2-3 gol. Il Milan ha meritato decisamente. L’Atalanta è stata poco incisiva e non ha creato quasi nulla”. Il Milan può andare in Champions?: “Penso di sì, non c’è una favorita. Se la giocheranno lì dietro per trovare la collocazione giusta. Tutti hanno le stesse chance. Il Milan ha superato il periodo brutto. La prestazione, oltre il risultato, c’è stata ed è la cosa più importante. Fa ben sperare verso il futuro”. Su Ibrahimovic: “Le ...

