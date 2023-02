Donadoni “Milan addio crisi | Napoli impressionante”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ero allo stadio, la partita ha sancito la ripresa del. L'Atalanta non ha mai impensierito Maignan, ilpoteva fare tranquillamente tre-quattro gol, ha sofferto fino alla fine perchè non è riuscito a chiudere la gara, ma ha strameritato. Mi aspettavo qualcosa in più dall'Atalanta, poco incisiva, non ha creato quasi nulla”. Questa l'analisi di Roberto, ex ct della Nazionale e doppio ex die Atalanta, ospite di ‘Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sul posticipo di campionato di ieri sera, vinto 2-0 dai campioni d'Italia. Unche può sognare in Champions: “Dire di sì, anche perchè è una Champions senza favorite – ammette– Ilha passato un periodo brutto, sembra e mi auguro l'abbia superato completamente. ...