Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Donadoni: 'Alle spalle del Napoli la lotta Champions è molto aperta' - napolimagazine : IL PENSIERO - Donadoni: 'Alle spalle del Napoli la lotta Champions è molto aperta' - apetrazzuolo : IL PENSIERO - Donadoni: 'Alle spalle del Napoli la lotta Champions è molto aperta' - ansacalciosport : Donadoni: 'La lotta Champions è aperta alle spalle del Napoli'. 'Il Milan sta riemergendo, mi aspettavo di più dall… - NapoliAddict : Donadoni: 'La lotta Champions è aperta alle spalle del Napoli' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | ANSA -

"Nellaper un posto in Champions non c'è una favorita, diverse squadre se la giocheranno alle spalle ... Così Roberto, parlando a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. "I rossoneri ...Unaardua e complicata con lo Spezia. Nelle ultime tre giornate Protti è una macchina da gol . In Serie B il Livorno riparte da Roberto. Gli amaranto partono subito bene conquistando ...

Donadoni: "La lotta Champions è aperta alle spalle del Napoli ... Agenzia ANSA

DONADONI: "LOTTA CHAMPIONS APERTA DIETRO AL NAPOLI" - Sportmediaset Sport Mediaset

Donadoni: “Atalanta e Milan si giocano un posto per l’Europa” Pianeta Milan

L'altro spogliatoio: l'analisi dell'Inter di Simone Inzaghi 1000cuorirossoblu.it

Szczesny: «Io guardo la classifica con la Juve a più 15 e in lotta per la Champions» Milan News 24

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Nella lotta per un posto in Champions non c'è una favorita, diverse squadre se la giocheranno alle spalle del Napoli e tutte hanno le stesse chance. Il Milan ha attraversato u ...L'ex tecnico del Napoli e del Bologna Roberto Donadoni ha parlato ai microfoni di Tuttsport della lotta Champions molto serrata in Serie A.