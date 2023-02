Domenica In, Mara Venier lancia una stoccata a Chiara Francini: “Fallo sto figlio, non farti tutte queste domande”. Lei reagisce così (Di lunedì 27 febbraio 2023) La puntata di Domenica In andata in onda Domenica 26 febbraio è stata dedicata al ricordo di Maurizio Costanzo, il grande giornalista scomparso venerdì all’età di 84 anni. Tra i tanti ospiti di Mara Venier c’è stata anche Chiara Francini che, dopo aver raccontato i suoi incontri con Costanzo al programma “S’è fatta notte“, è tornata a parlare del tema della maternità, da lei già affrontato nel corso del toccante monologo che aveva tenuto al Festival di Sanremo. E infatti ha iniziato proprio con lo spiegare come sia nata l’idea di parlarne: “Dal fatto che spesso pensi: se faccio carriera non faccio un figlio? arrivi ad un certo punto della vita a chiedertelo: sono giusta o non sono adeguata?…Il monologo parla di questo senso di colpa che ci rimbomba fin da subito. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) La puntata diIn andata in onda26 febbraio è stata dedicata al ricordo di Maurizio Costanzo, il grande giornalista scomparso venerdì all’età di 84 anni. Tra i tanti ospiti dic’è stata ancheche, dopo aver raccontato i suoi incontri con Costanzo al programma “S’è fatta notte“, è tornata a parlare del tema della maternità, da lei già affrontato nel corso del toccante monologo che aveva tenuto al Festival di Sanremo. E infatti ha iniziato proprio con lo spiegare come sia nata l’idea di parlarne: “Dal fatto che spesso pensi: se faccio carriera non faccio un? arrivi ad un certo punto della vita a chiedertelo: sono giusta o non sono adeguata?…Il monologo parla di questo senso di colpa che ci rimbomba fin da subito. ...

