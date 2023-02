Domenica 5 marzo Montecitorio a porte aperte, aperte le prenotazioni (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA – Domenica 5 marzo “Montecitorio a porte aperte”. Alle ore 10, in Piazza Montecitorio, esibizione della banda musicale dell’Esercito italiano, diretta dal Maestro Antonella Bona. Il programma inizia con l’Inno nazionale italiano e termina con l’esecuzione dell’Inno europeo. La visita, guidata e per gruppi, si snoda lungo un itinerario storico-artistico che comprende tra l’altro: l’Aula, progettata dall’architetto palermitano Ernesto Basile, con i pannelli del Fregio di Sartorio che decora l’emiciclo illustrando le vicende epiche del popolo italiano; il Velario, imponente decorazione liberty di circa 800 metri quadrati in rovere di Slavonia, vetro colorato e ferro; il Transatlantico, salone che deve il suo nome all’illuminazione a plafoniera, caratteristica delle ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA –”. Alle ore 10, in Piazza, esibizione della banda musicale dell’Esercito italiano, diretta dal Maestro Antonella Bona. Il programma inizia con l’Inno nazionale italiano e termina con l’esecuzione dell’Inno europeo. La visita, guidata e per gruppi, si snoda lungo un itinerario storico-artistico che comprende tra l’altro: l’Aula, progettata dall’architetto palermitano Ernesto Basile, con i pannelli del Fregio di Sartorio che decora l’emiciclo illustrando le vicende epiche del popolo italiano; il Velario, imponente decorazione liberty di circa 800 metri quadrati in rovere di Slavonia, vetro colorato e ferro; il Transatlantico, salone che deve il suo nome all’illuminazione a plafoniera, caratteristica delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dianacomari : Domenica 5 marzo alle 10.00 ci vediamo al Circolo PD di #Niguarda in Via Hermada 8 a #Milano per commentare “Le ele… - eventiatmilano : Domenica 12 marzo un concerto speciale, unica data. Il pianista e compositore Roberto Binetti suona le musiche dei… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - 'Cyrano De Bergerac', al Teatro Mercadante da mercoledì 1 a domenica 12 marzo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - 'Cyrano De Bergerac', al Teatro Mercadante da mercoledì 1 a domenica 12 marzo -