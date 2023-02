[DOCUMENTI] Zhang si difende negli USA: scelto lo studio legale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Steven Zhang si difende nella causa intentatagli negli USA da China Construction Bank. Il presidente dell’Inter è infatti al centro di causa nata a Hong Kong dopo che il numero uno del club nerazzurro non ha ripagato un debito da oltre 300 milioni nei confronti della stessa China Construction Bank Asia. L’istituto bancario cinese, dopo L'articolo DOCUMENTI Zhang si difende negli USA: scelto lo studio legale proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 febbraio 2023) Stevensinella causa intentatagliUSA da China Construction Bank. Il presidente dell’Inter è infatti al centro di causa nata a Hong Kong dopo che il numero uno del club nerazzurro non ha ripagato un debito da oltre 300 milioni nei confronti della stessa China Construction Bank Asia. L’istituto bancario cinese, dopo L'articolosiUSA:loproviene da Calcio e Finanza.

