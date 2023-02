Docenti da tutta Italia per l’assemblea di M2A, rete degli Istituti a indirizzo meccanica, meccatronica e automazione (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bergamo. Si è data appuntamento a Bergamo la rete Italiana M2A degli Istituti scolastici a indirizzo meccanica, meccatronica e automazione che il 28 febbraio, nell’Auditorium di Confindustria Bergamo, Kilometro Rosso, Gate 5, si riunirà in assemblea. Obiettivo è fare il punto sulle iniziative e le proposte di orientamento finalizzate a promuovere presso gli studenti e le loro famiglie la scelta degli Istituti tecnici industriali e dei percorsi post-diploma Its nell’ambito delle aree meccanica meccatronica e automazione, che offrono percorsi altamente qualificati da subito spendibili nel mondo del lavoro. In programma anche il rinnovo degli organi ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bergamo. Si è data appuntamento a Bergamo lana M2Ascolastici ache il 28 febbraio, nell’Auditorium di Confindustria Bergamo, Kilometro Rosso, Gate 5, si riunirà in assemblea. Obiettivo è fare il punto sulle iniziative e le proposte di orientamento finalizzate a promuovere presso gli studenti e le loro famiglie la sceltatecnici industriali e dei percorsi post-diploma Its nell’ambito delle aree, che offrono percorsi altamente qualificati da subito spendibili nel mondo del lavoro. In programma anche il rinnovoorgani ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... babooshkae : se non dovessi dare due esoneri a inizio marzo con due docenti che non mettono documenti su classroom domani e tutt… - Salgargano1 : @alesallusti Una preside attivista PD come tutta la scuola italiana ne è piena, insieme ai docenti, ogni occasione… - panzerFSSP : @rulajebreal Mi scusi ma tutta questa fregola per i docenti e le loro libertà gentile Rula, quando le è venuta?!?!… - Laurenc84363964 : RT @inforcampania: INTERNI - TRENITALIA INCONTRA I DOCENTI DI TUTTA ITALIA PER PROMUOVERE I PROPRI SERVIZI - UniSantaCroce : Quasi 16 mila studenti da più di 120 Paesi dei cinque continenti, divisi in 22 atenei e facoltà in tutta Roma, con… -