Divise dalla politica, unite dalla musica: il karaoke di Meloni e Schlein con Memole e Occhi di gatto – Il video (Di lunedì 27 febbraio 2023) Divise dalla politica unite dalla musica. La nuova segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e la leader di Fratelli d’Italia nonché attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni cantano dallo stesso microfono la sigla dei loro cartoni animati preferiti. Dejan Cernikovic di Radio Rock, abile a far esibire politici, attori e comici nei grandi classici della musica italiana o negli storici motivetti dell’infanzia, ha avvicinato in due occasioni diverse anche le due avversarie, ben contente di ritagliarsi qualche minuto di spensieratezza. Il brano scelto per Schlein è Occhi di gatto: la segretaria del Pd si è esibita nella sigla dell’anime ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023). La nuova segretaria del Partito Democratico Ellye la leader di Fratelli d’Italia nonché attuale presidente del Consiglio Giorgiacantano dallo stesso microfono la sigla dei loro cartoni animati preferiti. Dejan Cernikovic di Radio Rock, abile a far esibire politici, attori e comici nei grandi classici dellaitaliana o negli storici motivetti dell’infanzia, ha avvicinato in due occasioni diverse anche le due avversarie, ben contente di ritagliarsi qualche minuto di spensieratezza. Il brano scelto perdi: la segretaria del Pd si è esibita nella sigla dell’anime ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoBonaccini : @dariodangelo91 Sicuramente la parte più centrista potrebbe sbattere la porta ed andare verso il terzo polo. Dipend… - RipepiAntonio : @Ciccioct89 Montero. Lo si beccava sempre la sera (anche nel bar degli ultras granata) ed era molto disponibile. U… - sportli26181512 : Inter e Milan: un tetto non basta più per il derby. Dalla pax milanese al gelo Usa-Cina: Inter e Milan: un tetto no… - MarcoCaptain75 : RT @ChanceGardi: La NATO ci mette le armi. Zelensky la carne da cannone. Gli ucraini morti per responsibilità di Zelensky sono infinitament… - MakeItalyGreat : RT @ChanceGardi: La NATO ci mette le armi. Zelensky la carne da cannone. Gli ucraini morti per responsibilità di Zelensky sono infinitament… -