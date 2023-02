Diventare mediatore familiare | a marzo inizia il corso dell’Associazione GeA

Leggi su iodonna

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Essere unvuol dire disporre degli strumenti per affrontare e gestire le complessità dei rapporti del gruppo. Ma anche saper individuare e accompagnare alla risoluzione dei conflitti in altri ambiti, come quello lavorativo. Il 172023 partirà il 63°di formazione alla mediazionepromosso da GeA, Associazione Genitori Ancora, che dal 1987 si occupa di aiutare i genitori durante la separazione a trovare gli accordi per l’affidamento e il mantenimento dei figli. Ma anche di formazione professionale perprofessionista. Ecco tutto quello che serve sapere per partecipare al. Leggi anche ...