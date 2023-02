Diretta Grande Fratello Vip | puntata di lunedì 27 febbraio

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 febbraio 2023)Vip, per la trentasettesimanuovi incontri e sorprese per i concorrentiVip, trentasettesimo appuntamento del reality show riserva ai vipponi nuove sorprese e nuovi confronti. Durante laci saranno tanti colpi di scena. In ricordo di Maurizio Costanzo… Lasi apre con le parole del conduttore Alfonso Signorini ricordando Maurizio Costanzo:“Oggi abbiamo dato l’ultimo saluto a Maurizio. Quello che mi ha colpito questo pomeriggio è vedere l’immenso tributo di amore che la gente gli ha dedicato, era un’ondata di affetto, di bene vero ”. Leggi anche –> Daniele Dal Moro, tensione con Donnamaria: “Vado a dire tutto in confessionale” L'articolo proviene da 361 Magazine.