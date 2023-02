Dire Straits Legacy, al via la prevendita. Quando suonano in Italia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dire Straits Legacy, al via le prevendite per le date Italiane del tour mondiale. Aperte le vendite per i biglietti dei concerti dei DSL - Dire Straits Legacy che concluderanno in Italia il tour mondiale 2023, partendo dal Teatro Augusteo di Napoli il 22 novembre e proseguendo il 28 a Bari al Teatro Team, il 30 a Roma all'Auditorium Parco della Musica, il 2 dicembre al Teatro di Varese e il 4 al Teatro Nazionale "Che Banca" di Milano. Money for Nothing, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Walk of Life, Brothers in Arms, Tunnel of Love sono solo alcuni dei tanti successi che verranno eseguiti dalla All Stars Band formata da Alan Clark alle tastiere e piano Hammond (inserito come Dire Straits, insieme a John Illsley e ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023), al via le prevendite per le datene del tour mondiale. Aperte le vendite per i biglietti dei concerti dei DSL -che concluderanno inil tour mondiale 2023, partendo dal Teatro Augusteo di Napoli il 22 novembre e proseguendo il 28 a Bari al Teatro Team, il 30 a Roma all'Auditorium Parco della Musica, il 2 dicembre al Teatro di Varese e il 4 al Teatro Nazionale "Che Banca" di Milano. Money for Nothing, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Walk of Life, Brothers in Arms, Tunnel of Love sono solo alcuni dei tanti successi che verranno eseguiti dalla All Stars Band formata da Alan Clark alle tastiere e piano Hammond (inserito come, insieme a John Illsley e ...

