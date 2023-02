Diletta Leotta, scollatura sconvolgente: tutto è di fuori, pazzesco – FOTO (Di lunedì 27 febbraio 2023) Diletta Leotta ha spiazzato tutti i suoi followers pubblicando un nuovo scatto da bollino rosso: scollatura mostruosa, tutto è di fuori. Diletta Leotta è la giornalista italiana di maggior successo: la siciliana raggiunse la popolarità conducendo lo speciale di serie B su Sky Sport. Raggiunta la piena maturità e passata alla massima serie, la nativa Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 27 febbraio 2023)ha spiazzato tutti i suoi followers pubblicando un nuovo scatto da bollino rosso:mostruosa,è diè la giornalista italiana di maggior successo: la siciliana raggiunse la popolarità conducendo lo speciale di serie B su Sky Sport. Raggiunta la piena maturità e passata alla massima serie, la nativa Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tirna_98 : In questo momento se avessi su un letto Dua Lipa o Diletta Leotta entrambe nude non avrei problemi a mettere in dis… - infoitsport : Diletta Leotta, lettera d'amore a Karius: 'Ecco perché mi sono innamorata di te' - infoitsport : Diletta Leotta, la lettera d'amore a Karius: «Voglio un lieto fine, ecco cosa mi ha fatto innamorare di te» - infoitsport : Diletta Leotta, lettera a Karius per Newcastle-Manchester United- - infoitsport : Diletta Leotta, lettera d'amore per Karius: «Ammiro la tua forza» -