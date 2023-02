(Di lunedì 27 febbraio 2023) Latorna a far visita al, al Bentegodi, nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Tra gli uomini di Vincenzo Italiano, soltanto uno dovrà fare molta attenzione ai cartelli gialli poiché aindella prossima sfida contro il. Nella lista deifigura infatti il solo Giacomo Bonaventura. SportFace.

Così il tecnico gialloblù nella conferenza stampa dell'anti - vigilia: ' A che punto è il... Valutazione suipensando allo Spezia Non dobbiamo fare molti calcoli di questo tipo. ...... quasi compromessa: nessuno allora avrebbe scommesso un euro sul. Abbiamo fatto una rincorsa ... Le scelte di formazione terranno conto anche dei'Non dobbiamo fare tanti calcoli di ...

Diffidati Verona-Fiorentina: i viola a rischio squalifica in vista del Milan SPORTFACE.IT

Situazione disciplinare: Bonaventura unico diffidato. Sei a rischio in casa Milan Fiorentina.it

AC Milan-Atalanta, Serie A 2022/2023: squalificati, arbitro e ... AC Milan

Serie A 2022-2023, 24a giornata: i calciatori diffidati e squalificati SpazioCalcio.it

Diffidati Roma-Verona: i giallorossi a rischio squalifica in vista della ... SPORTFACE.IT

Marco Zaffaroni, allenatore dell'Hellas Verona, ha presentato in conferenza stampa la sfida di lunedì contro la Fiorentina.Marco Zaffaroni, allenatore dell'Hellas Verona, ha presentato così, in conferenza stampa, la sfida contro la Fiorentina, reduce dal passaggio agli ottavi in Conference League. A che punto siete della ...