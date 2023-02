Dieta alcalina, cos’è e quali sono i suoi effetti sull’organismo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il nostro organismo è una macchina perfetta. L’equilibrio è alla base del suo corretto funzionamento. Questo è l’assunto che sta alla base della Dieta alcalina, ideata dal naturopata e nutrizionista statunitense Robert O. Young. Il suo piano alimentare punta ad agire sul pH del corpo, in modo da limitare la degenerazione delle cellule sane e la proliferazione di germi e batteri. Per raggiungere questo obiettivo si preferiscono gli alimenti alcalini a quelli acidi, come cereali, formaggi e carni. Dunque la Dieta alcalina prevede il consumo di noci, frutta, semi oleosi, germogli, acidi grassi (omega 3 e omega 6) tipicamente contenuti in olio di lino e d’oliva. Per contro, in una Dieta alcalinica alcuni alimenti sono da evitare. Tra questi ci sono zucchero, miele, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il nostro organismo è una macchina perfetta. L’equilibrio è alla base del suo corretto funzionamento. Questo è l’assunto che sta alla base della, ideata dal naturopata e nutrizionista statunitense Robert O. Young. Il suo piano alimentare punta ad agire sul pH del corpo, in modo da limitare la degenerazione delle cellule sane e la proliferazione di germi e batteri. Per raggiungere questo obiettivo si preferiscono gli alimenti alcalini a quelli acidi, come cereali, formaggi e carni. Dunque laprevede il consumo di noci, frutta, semi oleosi, germogli, acidi grassi (omega 3 e omega 6) tipicamente contenuti in olio di lino e d’oliva. Per contro, in unaalcalinica alcuni alimentida evitare. Tra questi cizucchero, miele, ...

