Dieci cose da sapere su Elly Schlein, oltre che è la prima segretaria donna del Pd (Di lunedì 27 febbraio 2023) Elly Schlein è la prima persona alla guida del Pd a essere nata e cresciuta all'estero. Cioè a Lugano, nel Canton Ticino svizzero È la più giovane persona a essere arrivata alla guida del partito, anche se di poco: ha 37 anni, e Matteo Renzi ne aveva appena compiuti 38 quando vinse le primarie nel 2014 È iscritta al Pd solo da meno di tre mesi, eppure nelle sue liste è stata eletta già nel 2014 al Parlamento Europeo, e il 25 settembre dell'anno scorso alla Camera È di origine ucraina: suo nonno Hershel Schleyen lasciò la città di Žovka (a nord di Leopoli) allora sotto l'impero austro-ungarico per emigrare a New York. Era ebreo, come la donna che conobbe e sposò in America, Ethel, di origine lituana Non è la prima della sua famiglia a fare politica e a essere in ...

