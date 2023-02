Diablo IV | pubblicato il primo video “Dentro al gioco

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Si parte alla scoperta degli Inferi Fiammeggianti con un filmato sul mondo di Sanctuarium diIV! Questoarrivo di una serie di filmati che mostrano il dietro le quinte dello sviluppo, mette in risalto un’ampia gamma di funzionalità e ispirazioni dietro alla progettazione che rendono Sanctuarium un mondo degno d’essere esplorato. I membri del team di sviluppo diIV discutono come giocatori e giocatrici potranno gettarsi in un’esperienza immersiva e come hanno creato la versione più oscura ed espansa di Sanctuarium della serie. ALLA SCOPERTA DEL MONDO DI SANCTUARIUM Lo stile artistico diIV è oscuro e macabro, per diversi versi reminiscente dell’atmosfera raccapricciante diII. Ci sono cinque zone uniche, ognuna coi propri ambienti cupi e spedizioni a tema ...