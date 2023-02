Di Napoli: "Vedere giocare il Napoli è qualcosa di meraviglioso, tifo per gli azzurri" (Di lunedì 27 febbraio 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ha parlato Arturo Di Napoli, ex calciatore, di seguito le sue dichiarazioni: “Vedere giocare questo Napoli è qualcosa di meraviglioso, anche perchè sono un tifoso azzurro, con tutta la mia famiglia. Abbiamo programmato già il viaggio a Napoli per festeggiare perchè quello che sta facendo il Napoli dà grande orgoglio. L’esperienza mi insegna che quando si raggiungono obiettivi importanti vanno festeggiati perchè ogni anno è unico. Magari anche l’anno prossimo il Napoli farà un grande campionato, ma non sarà lo stesso, probabilmente non ci sarà questo vantaggio. Certo, la programmazione ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 27 febbraio 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ha parlato Arturo Di, ex calciatore, di seguito le sue dichiarazioni: “questodi, anche perchè sono unso azzurro, con tutta la mia famiglia. Abbiamo programmato già il viaggio aper festeggiare perchè quello che sta facendo ildà grande orgoglio. L’esperienza mi insegna che quando si raggiungono obiettivi importanti vanno festeggiati perchè ogni anno è unico. Magari anche l’anno prossimo ilfarà un grande campionato, ma non sarà lo stesso, probabilmente non ci sarà questo vantaggio. Certo, la programmazione ...

