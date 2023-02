Di Maria non è un più un calciatore: ecco la sua nuova “professione” (Di lunedì 27 febbraio 2023) La prestazione di Di Maria contro il Nantes è una delle più straordinarie della storia recente del calcio italiano e i paragoni si sprecano. Ci sono dei giocatori che riescono a incantare e ad accendere la fantasia dei tifosi solamente con un tocco e una giocata e uno di questi è senza ombra di dubbio il Fideo Angel Di Maria, uno dei più grandi campioni che si siano visti di recente su di un campo da calcio. Per qualcuno però non può essere catalogato semplicemente come calciatore, anzi si può dire che il suo livello è tale da dover essere considerato un vero e proprio artista. LaPresseQuesta è la definizione che ha rilasciato per lui il giornalista de “Il Tirreno” Dario Pellegrini, una delle firme sicuramente più autorevoli, e che su Twitter si è lasciato andare a una vera e propria sviolinato nei confronti dell’argentino. A suo ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 27 febbraio 2023) La prestazione di Dicontro il Nantes è una delle più straordinarie della storia recente del calcio italiano e i paragoni si sprecano. Ci sono dei giocatori che riescono a incantare e ad accendere la fantasia dei tifosi solamente con un tocco e una giocata e uno di questi è senza ombra di dubbio il Fideo Angel Di, uno dei più grandi campioni che si siano visti di recente su di un campo da calcio. Per qualcuno però non può essere catalogato semplicemente come, anzi si può dire che il suo livello è tale da dover essere considerato un vero e proprio artista. LaPresseQuesta è la definizione che ha rilasciato per lui il giornalista de “Il Tirreno” Dario Pellegrini, una delle firme sicuramente più autorevoli, e che su Twitter si è lasciato andare a una vera e propria sviolinato nei confronti dell’argentino. A suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aka7evenreal : in un momento così delicato non si può essere così irrispettosi e fuori luogo la mia piena solidarietà a Maria e tutta la famiglia - ninazilli : Tra il “dove piace a Janko” e il selfie completamente fuoriluogo chiesto a Maria De Filippi, che domenica bestiale…… - IlContiAndrea : #MaurizioCostanzo “Perché con Maria è durata così tanti anni? Perché ci sono l’affetto e il rispetto, che non è il… - stefanialeone5 : @PresMoratti E’ orrendo per noi, i fans di Maria ,e forse lei stessa non la pensano cosi’ - donnarummangela : @MavriqiZhaneta @mattino5 stasera se gli autori non vogliono essere derisi come hanno fatto i 4 dell’ave maria, non… -