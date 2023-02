Di Maria: La Storia Incredibile di Nantes-Juve Legata a un Palo a Milano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Di Maria, l’angelo della Juventus che porta in paradiso l’Europa League È l’angelo di Angel Di Maria a portare la Juventus in paradiso, ovvero agli ottavi di Europa League. Contro il Nantes, una grande giocata al primo tempo che ha portato al gol di Vlahovic e al ritorno una tripletta spettacolare che ha consegnato alla squadra di Allegri la possibilità di andare avanti nella competizione, dove ora affronterà il Friburgo. La prestazione del Fideo in Francia ha conquistato tutti, in Italia e all’estero, tanto che c’è addirittura chi, per ringraziarlo, ha deciso di offrirgli una cena. Una cena meritata, perchè Di Maria ha disegnato un calcio spettacolare, tanto che i tifosi della Juve sono impazziti di gioia. La prova di Di Maria ha conquistato anche ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Di, l’angelo dellantus che porta in paradiso l’Europa League È l’angelo di Angel Dia portare lantus in paradiso, ovvero agli ottavi di Europa League. Contro il, una grande giocata al primo tempo che ha portato al gol di Vlahovic e al ritorno una tripletta spettacolare che ha consegnato alla squadra di Allegri la possibilità di andare avanti nella competizione, dove ora affronterà il Friburgo. La prestazione del Fideo in Francia ha conquistato tutti, in Italia e all’estero, tanto che c’è addirittura chi, per ringraziarlo, ha deciso di offrirgli una cena. Una cena meritata, perchè Diha disegnato un calcio spettacolare, tanto che i tifosi dellasono impazziti di gioia. La prova di Diha conquistato anche ...

