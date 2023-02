Dermatite atopica, l’iniziativa per migliorare la diagnosi e la cura (Di lunedì 27 febbraio 2023) Parte un’iniziativa che apre le porte delle Dermatologie di 26 centri universitari-ospedalieri. L’occasione è offerta della terza edizione di “Dalla parte della tua pelle”, la campagna nazionale di sensibilizzazione sulla Dermatite atopica, promossa da SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e delle Malattie Sessualmente Trasmesse con il sostegno dell’associazione dei Pazienti ANDeA (Associazione Nazionale Dermatite atopica). Si tratta di un’iniziativa importante per sensibilizzare su una malattia che non interessa solamente i bambini. Come partecipare all’iniziativa “La Dermatite atopica – spiega Giuseppe Monfrecola, Presidente SIDeMaST – è una malattia infiammatoria cronica che si presenta con manifestazioni cutanee diverse, tra cui arrossamenti estesi ad arti, ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 febbraio 2023) Parte un’iniziativa che apre le porte delle Dermatologie di 26 centri universitari-ospedalieri. L’occasione è offerta della terza edizione di “Dalla parte della tua pelle”, la campagna nazionale di sensibilizzazione sulla, promossa da SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e delle Malattie Sessualmente Trasmesse con il sostegno dell’associazione dei Pazienti ANDeA (Associazione Nazionale). Si tratta di un’iniziativa importante per sensibilizzare su una malattia che non interessa solamente i bambini. Come partecipare al“La– spiega Giuseppe Monfrecola, Presidente SIDeMaST – è una malattia infiammatoria cronica che si presenta con manifestazioni cutanee diverse, tra cui arrossamenti estesi ad arti, ...

