Delio Rossi | Il Napoli è la squadra che gioca il miglior calcio | ottimo lavoro di Spalletti

(Di lunedì 27 febbraio 2023) A "1 Football Club", su 1 Station Radio, è intervenuto, ex allenatore della Lazio, ecco le sue parole: Atalanta sottotono con il Milan? “I bergamaschi sono unachesul ritmo e l’intensità. Quando non riesce ad avvalersi di ciò, subisce la qualità degli avversari. L’Atalanta alterna grandi prestazioni come la gara contro la lazio, ad altre meno brillanti. È determinante, in tal senso, saper vincere i duelli uno contro uno. I rossoneri hanno potuto avvalersi proprio di questo fattore”. La ripresa del Milan è la dimostrazione di quanto sia fondamentale concedere tempo e serenità agli allenatori? “Lo scorso anno abbiamo assistito a due miracoli sportivi: la salvezza della Salernitana e lo scudetto rossonero. Tuttavia, ildi oggi non garantisce riconoscenza. ...

Una sconfitta che non ridimensiona. Un 2 - 0, che non rispecchia quanto si è visto in campo, ma semmai insegna qualcosa. Cioè che il Palermo è una macchina che funziona, che dalla Liguria può tornare ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il Palermo può andare ai playoff Perla risposta è sì. Lo afferma in un'intervista concessa all'edizione palermitana in cui dice la sua sul momento dei rosanero e le sue sensazioni in vista del finale di stagione. ...

[themoneytizer id="99064-6] All'indomani della bella vittoria contro la Salernitana in casa Lazio è già tempo di pensare alla Conference con l'obiettivo di superare gli spareggi per qualificarsi, cos ...