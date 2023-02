Del Piero e altre tre leggende Fifa visitano bimbi in ospedale a Parigi (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Gli occhi del mondo del calcio saranno puntati su Parigi lunedì, quando la capitale francese ospiterà i Best Fifa Football Awards 2022 e verrà reso omaggio ai migliori giocatori del calcio femminile e maschile dell’anno scorso. La domenica ha visto un diverso tipo di tributo presso l’ospedale universitario Robert Debré di Parigi, dove quattro leggende della Fifa sono passate per incontrare alcuni dei suoi giovani pazienti: l’ex nazionale francese e ceo della Fifa Foundation Youri Djorkaeff, l’idolo italiano Alessandro Del Piero, l’icona del Camerun Geremi Njitap e l’ex centrocampista offensivo marocchino Houssine Kharja. Dopo aver intrattenuto i tifosi per molti anni con le loro abilità con la palla, il leggendario quartetto ha portato ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Gli occhi del mondo del calcio saranno puntati sulunedì, quando la capitale francese ospiterà i BestFootball Awards 2022 e verrà reso omaggio ai migliori giocatori del calcio femminile e maschile dell’anno scorso. La domenica ha visto un diverso tipo di tributo presso l’universitario Robert Debré di, dove quattrodellasono passate per incontrare alcuni dei suoi giovani pazienti: l’ex nazionale francese e ceo dellaFoundation Youri Djorkaeff, l’idolo italiano Alessandro Del, l’icona del Camerun Geremi Njitap e l’ex centrocampista offensivo marocchino Houssine Kharja. Dopo aver intrattenuto i tifosi per molti anni con le loro abilità con la palla, il leggendario quartetto ha portato ...

