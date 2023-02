Deficiente! I tifosi insultano | il giornalista reagisce | Brescia-Bari finisce in rissa | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) "Siete di, siete italiani?", è la voce che si ascolta fuori campo. E unpugliese, Luca Guerra di Radio Selene, che è in diretta dallo stadio "Rigamonti" di— dove poi la squadra di Mignani ha battuto quella lombarda per 2-0 — ha risposto a tono al tifoso che ha lanciato quel vergognoso epiteto. A tono, senza peli sulla lingua, la risposta gli è venuta spontanea, d'impulso: "Sì, sono italiano.”. L'obiettivo della telecamera resta fisso su di lui che, prima di continuare il servizio, chiude quello spiacevole intermezzo con un breve commento: "Nel 2023 c'è ancora qualcuno che in testa il razzismo territoriale — lo sfogo del— Se qualche deficiente ci chiede, ‘Siete disiete italiani?' quasi ci viene voglia di tornare a casa. Ma andiamo ...