Decreto Milleproroghe: tutte le novità per le imprese (Di lunedì 27 febbraio 2023) Decreto Milleproroghe novità: grazie al voto favorevole alla Camera dei Deputati nella giornata di giovedì 23 febbraio 2023, il Decreto Milleproroghe è diventato legge. Con la pubblicazione di questa norma tanto attesa e sulla quale si è tanto discusso, sono state introdotte numerose novità molto interessanti per quanto riguarda le imprese, tra cui figurano: Senza ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023): grazie al voto favorevole alla Camera dei Deputati nella giornata di giovedì 23 febbraio 2023, ilè diventato legge. Con la pubblicazione di questa norma tanto attesa e sulla quale si è tanto discusso, sono state introdotte numerosemolto interessanti per quanto riguarda le, tra cui figurano: Senza ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : Grazie al lavoro del #TerzoPolo sul decreto #Milleproroghe in Senato siamo riusciti a prorogare Industria 4.0, una… - TommyBrain : RT @byoblu: Dopo giorni di discussioni Mattarella dà il via libera al decreto milleproroghe, esprimendo però perplessità sulle disposizioni… - rosaroccaforte : RT @byoblu: Dopo giorni di discussioni Mattarella dà il via libera al decreto milleproroghe, esprimendo però perplessità sulle disposizioni… - Mintauros1 : RT @serebellardinel: La #CommissioneEuropea giura che non starà con le mani in mano, dopo che con il decreto #Milleproroghe le #Concessioni… - MariaPiaRagosa : RT @raffaellapaita: Grazie al lavoro del #TerzoPolo sul decreto #Milleproroghe in Senato siamo riusciti a prorogare Industria 4.0, una misu… -