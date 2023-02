De Vrij in Bologna-Inter conferma (in negativo) la nuova gerarchia difensiva (Di lunedì 27 febbraio 2023) Stefan de Vrij parte titolare in Bologna-Inter (1-0), ma la sua prestazione è negativa. Tanto che a inizio ripresa rimane in panchina. Una scelta più che comprensibile da parte di Simone Inzaghi. Che non a caso ha modificato le gerarchie del reparto arretrato nerazzurro. GIORNATA NO – Nel turnover che Simone Inzaghi vara in vista di Bologna-Inter, c’è spazio per una maglia da titolare sulle spalle di Stefan de Vrij. Che, senza mezzi termini, sta vivendo la sua peggior stagione da quando è a Milano. E il primo tempo allo stadio Renato Dall’Ara è l’ennesima conferma. SOFFERENZA CONTINUA – Nei primi 45 minuti di Bologna-Inter de Vrij soffre terribilmente il suo avversario diretto, Musa Barrow. Il difensore olandese non ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023) Stefan departe titolare in(1-0), ma la sua prestazione è negativa. Tanto che a inizio ripresa rimane in panchina. Una scelta più che comprensibile da parte di Simone Inzaghi. Che non a caso ha modificato le gerarchie del reparto arretrato nerazzurro. GIORNATA NO – Nel turnover che Simone Inzaghi vara in vista di, c’è spazio per una maglia da titolare sulle spalle di Stefan de. Che, senza mezzi termini, sta vivendo la sua peggior stagione da quando è a Milano. E il primo tempo allo stadio Renato Dall’Ara è l’ennesima. SOFFERENZA CONTINUA – Nei primi 45 minuti didesoffre terribilmente il suo avversario diretto, Musa Barrow. Il difensore olandese non ...

