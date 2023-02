De Paola: “Tra il Napoli di Sarri e questa Lazio c’è una differenza impressionante” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Paolo De Paola ritiene che tra il Napoli di Sarri e questa Lazio c’è una differenza impressionante Paolo De Paola si sofferma su tanti temi nel corso del suo intervento a TMW Radio. Il giornalista ha esordito parlando della sconfitta dell’Inter a Bologna: “Leggo che si parla addirittura di divorzio tra l’Inter e Inzaghi. C’è una situazione critica e come non potrebbe esserlo. Ieri tra i peggiori c’è stato Brozovic, se hai trovato il tuo equilibrio a centrocampo con Calhanoglu in regia perché devi cambiare tutto? Inzaghi è stato debole nel far giocare un giocatore di grande personalità”. Per De Paola la Lazio di Sarri non ha le stesse triangoLazioni che aveva il ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 febbraio 2023) Paolo Deritiene che tra ildic’è unaPaolo Desi sofferma su tanti temi nel corso del suo intervento a TMW Radio. Il giornalista ha esordito parlando della sconfitta dell’Inter a Bologna: “Leggo che si parla addirittura di divorzio tra l’Inter e Inzaghi. C’è una situazione critica e come non potrebbe esserlo. Ieri tra i peggiori c’è stato Brozovic, se hai trovato il tuo equilibrio a centrocampo con Calhanoglu in regia perché devi cambiare tutto? Inzaghi è stato debole nel far giocare un giocatore di grande personalità”. Per Deladinon ha le stesse triangoni che aveva il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : Gubitosa è un parlamentare dei 5 stelle con un passato, non so se un presente, da imprenditore. Nel Movimento, insi… - napolipiucom : De Paola: 'Tra il Napoli di Sarri e questa Lazio c'è una differenza impressionante' #CalcioNapoli #Lazio #Sarri… - elisaconte64 : @paola_demicheli @pdnetwork Sarà interessante in questo anno e mezzo vedere quanto effettivamente siete uniti, io p… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - De Paola: 'C'è una differenza impressionante tra il Napoli di Sarri e questa Lazio' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - De Paola: 'C'è una differenza impressionante tra il Napoli di Sarri e questa Lazio' -