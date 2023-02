De Paola: «Inter, Inzaghi non è in grado di domare creatura ribelle» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Paolo De Paola ha parlato di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, dopo la sconfitta della squadra nerazzurra in casa del Bologna. SITUAZIONE CRITICA – Queste le parole da parte di Paolo De Paola nel corso de L’Editoriale su TMW Radio sul lavoro di Simone Inzaghi all’Inter in questi due anni. «Leggo anche squilli di divorzio tra Inter e Inzaghi, c’è una situazione critica e come non potrebbe esserlo. Alla base di tutto ci sono delle indecisioni che hanno sempre caratterizzato Inzaghi. Ieri tra i peggiori c’è stato Brozovic, se hai trovato il tuo equilibrio a centrocampo con Calhanoglu in regia perché devi cambiare tutto? Brozovic lo puoi inserire gradualmente, ieri Inzaghi si è manifestato come debole nel far giocare ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023) Paolo Deha parlato di Simone, allenatore dell’, dopo la sconfitta della squadra nerazzurra in casa del Bologna. SITUAZIONE CRITICA – Queste le parole da parte di Paolo Denel corso de L’Editoriale su TMW Radio sul lavoro di Simoneall’in questi due anni. «Leggo anche squilli di divorzio tra, c’è una situazione critica e come non potrebbe esserlo. Alla base di tutto ci sono delle indecisioni che hanno sempre caratterizzato. Ieri tra i peggiori c’è stato Brozovic, se hai trovato il tuo equilibrio a centrocampo con Calhanoglu in regia perché devi cambiare tutto? Brozovic lo puoi inserire gradualmente, ierisi è manifestato come debole nel far giocare ...

