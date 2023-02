De Luca | “Il ministro Fitto tradisce il Sud | la Campania aspetta 5 | 6 miliardi”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“è unmeridionale che sta tradendo il Sud. Lo dico sul riparto non ancora effettuato dei fondi Fsc con la scusa falsa che lui e Meloni usano sulla mancata spesa delle Regioni dei fondi precedenti”. Lo ha detto il presidente della Regione, Vincenzo De, nel suo intervento dal palco nel convegno della Uil di Napoli sul tema “Autonomia Differenziata. La Sanità nel Mezzogiorno, quale futuro?”. “Cosail governo – ha detto De– a riunire il Cipess per distribuire i fondi di cui l’80% vanno alle Regioni del Mezzogiorno? Laattende 5,6che ci sono stati assegnati ma non vengono inviati. E a questa domanda nessuno risponde. Meloni e il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalyMFA : Messaggio del Ministro @Antonio_Tajani a due anni dal vile attentato che ha portato alla morte dell'Ambasciatore Lu… - luca_s_cag : @gildacana in riunione con il ministro per l'emergenza siccità - SciscianoNotiz1 : Fondi Ue, Vietri (FdI) a De Luca: “Mentitore di professione, lui vero traditore della Campania”: “De Luca nel suo m… - ___________Luca : @negrialbe Nel bilaterale di 10 giorni fa, il ministro degli esteri cinese ha ricordato il ruolo della Francia 'com… - lucavec_luca : RT @ellyesse: Un governo che tace di fronte alle aggressioni squadriste a scuola e minaccia una preside che scrive di antifascismo a studen… -

Robiolio - Vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Biella, Emiliana Mosca - Consigliere FNOPI ... tanti amici dell'Associazione e alla presenza deldell'Ambiente e della Sicurezza ...Parole deldell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto che avvalorano ... tant'è che proprio la regione del presidenteZaia è stata tra le prime nel Belpaese a dotarsi di ...

De Luca: "Il ministro Fitto tradisce il Sud, la Campania aspetta 5,6 ... anteprima24.it

Fondi Ue, De Luca: in atto delinquenza politica da parte governo Agenzia askanews

IL SENATORE MATERA REPLICA A DE LUCA : “REGIONE ... TV Sette Benevento

Franceschini, De Luca, Nardella: vincitori e vinti delle primarie Pd Corriere della Sera

PER LA MINISTRA CALDERONE E IL MARITO DE LUCA IL ... GLI STATI GENERALI

Sfida tra Schlein e Bonaccini: si vota fino alle 20 in 5.500 seggi allestiti in tutta Italia. Incognita affluenza, in serata i dati ufficiali.Sfida tra Schlein e Bonaccini: si vota fino alle 20 in 5.500 seggi allestiti in tutta Italia. Incognita affluenza, in serata i dati ufficiali ...