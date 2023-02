De Grandis: «Inter troppo discontinua. Dumfries non deve giocare titolare!» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il giornalista Stefano De Grandis ha analizzato la sconfitta subita ieri dall’Inter per mano del Bologna, ai microfoni di Sky Sport (vedi articolo). Le sue parole hanno riguardato le maggiori criticità della squadra di Simone Inzaghi, ma anche la prestazione e il momento di Denzel Dumfries. La sua opinione a “Il Calcio è Servito”. MANCANZA DI CONTINUITÀ ? Stefano De Grandis sul momento dei nerazzurri: «Il turnover non dico che sia una parolaccia ma non può essere utilizzato preventivamente. Quando vedi che un giocatore è stanco allora lo cambi, ma non lo cambi prima sennò si stanca. Ieri l’Inter ne ha cambiati cinque e ha perso contro il Bologna. Non è per nulla un attacco a Simone Inzaghi, perché Milan Skriniar e Federico Dimarco non stavano bene. Però mette in evidenza che quando cambi cinque ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il giornalista Stefano Deha analizzato la sconfitta subita ieri dall’per mano del Bologna, ai microfoni di Sky Sport (vedi articolo). Le sue parole hanno riguardato le maggiori criticità della squadra di Simone Inzaghi, ma anche la prestazione e il momento di Denzel. La sua opinione a “Il Calcio è Servito”. MANCANZA DI CONTINUITÀ ? Stefano Desul momento dei nerazzurri: «Il turnover non dico che sia una parolaccia ma non può essere utilizzato preventivamente. Quando vedi che un giocatore è stanco allora lo cambi, ma non lo cambi prima sennò si stanca. Ieri l’ne ha cambiati cinque e ha perso contro il Bologna. Non è per nulla un attacco a Simone Inzaghi, perché Milan Skriniar e Federico Dimarco non stavano bene. Però mette in evidenza che quando cambi cinque ...

