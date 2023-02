Daniele Dal Moro sbotta contro Edoardo Donnamaria | “Mettiti la lingua nel c”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo il van gate scoppiato nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 7,Dalè scoppiato. Nello scorso appuntamento del reality show Alfonso Signorini ha lasciato intedere che sono state utilizzate parole vergognose sull’ex tronista e Oriana Marzoli. Per giorni ci sono state indiscrezioni e cospirazioni su quanto accaduto, mentre stasera verrà svelato di più sul van gate, nel pomeriggio il fidanzato di Antonella Fiordelisi hato con il veneto. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7Dal: “Sei un cogl**ne” Oggi pomeriggio in cortilettoha fatto scattare l’ira veneta. Scherzando e ridendo con gli amici ha detto che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Complicità in crescita tra Daniele e Oriana ??? #GFVIP - fanpage : Daniele Dal Moro ha confessato : “Ecco perché mi sono innamorato di bebe”, riferendosi a Oriana Marzoli. L’ex tron… - Lauradefin1 : Daniele ha usato una frase verso Edoardo sicuramente brutta ma dettata dal nervosismo quindi prima di attaccarlo ri… - sonointroversa2 : RT @finaccia: Quando Daniele è uscito dal confessionale con il dubbio che lei avesse montato un casino per la clip avete detto che la scusa… - Odiotuttidal98 : Aiaiaii Daniele si è svegliato finalmente dal coma #gfvip #oriele #donnalisi #nikiters -

Qui Alessia Savo ne ha ottenuti 1.540 mentre alle sue spalleMaura ne ha presi poco più ... Ecco perché non è per nulla indifferente se la neo Consigliera regionale si dimetterà o meno...Tra i primi ad arrivare Alessandra Celentano, Kledi, Roberto Giacobbo,, Eleonorae Dado. A ... Il corteo funebre, partitoCampidoglio dove sabato e domenica è stata allestita la camera ...

Gf Vip, Edoardo Tavassi e la frase censurata su Daniele Dal Moro: ecco cosa non ha mostrato Alfonso Signorini leggo.it

Gf Vip 7, Oriana sul comportamento di Daniele: “Ho bisogno di stabilità” Isa e Chia

GF VIP, Oriana e le difficoltà con Daniele Dal Moro: "Sono una stupida, mi sono lasciata andare. Lui non riesce a..." Il Pallone Gonfiato

Un tentativo di riavvicinamento fallito tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Lo scontro tra Daniele Dal Moro e Edoardo Donnamaria - Mediaset Infinity Grande Fratello

Il provvedimento era stato illustrato dalla presidente Donatella Tesei il mese scorso ... Commissione è stata illustrata la proposta di legge a firma dei consiglieri Daniele Nicchi e Stefano ...Dal sociale all’aiuto agli agricoltori rimasti nel Paese in conflitto, diversi produttori in Italia e all’estero hanno deciso di riunirsi in cooperative per aiutarsi tra loro e per supportare il pross ...