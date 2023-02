Daniele Dal Moro è una furia contro Edoardo: “Vuoi che ti dica cosa mi hanno detto in confessionale?” (VIDEO) (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una battuta tra Edoardo e Tavassi è degenerata portando Daniele Dal Moro è infuriarsi con Donnamaria ripescando le frasi dette nel van. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una battuta trae Tavassi è degenerata portandoDalè inrsi con Donnamaria ripescando le frasi dette nel van. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Complicità in crescita tra Daniele e Oriana ??? #GFVIP - fanpage : Daniele Dal Moro ha confessato : “Ecco perché mi sono innamorato di bebe”, riferendosi a Oriana Marzoli. L’ex tron… - Gianluca_8 : RT @brouwniiee: C’è un po’ di Daniele Dal Moro in questa Antonella Fiordelisi di ieri mattina ?? - Giovann68454656 : Vabbè ragazzi Nikita e Daniele sono stati sempre buoni amici dal giorno 1 #oriele - holaaabbebeee : stasera quella che ci farà affondare è Oriana, altro che Daniele. non mi spiego come si possa passare dal piangere… -