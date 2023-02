Dalla Georgia: “Kvara nostro eroe. Aspettiamo lo Scudetto del Napoli” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una giornalista Georgiana ritiene che Kvaratskhelia è eroe della Georgia: lì tutti aspettano lo Scudetto del Napoli Nina Mamukadze tributa Khvicha Kvaratskhelia. La giornalista Georgiana incorona il fuoriclasse come eroe della Georgia, ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete: “C’è un grande feeling tra il popolo Georgiano e quello napoletano. Kvaratskhelia è il mix perfetto tra il giocatore anni ‘80 e il giocatore moderno. E’ importante per il popolo Georgiano perché un popolo così piccolo che è stato sottomesso Dalla Russia per decenni aveva bisogno di un eroe. Noi abbiamo tanto da dire e raccontare e ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una giornalistana ritiene chetskhelia èdella: lì tutti aspettano lodelNina Mamukadze tributa Khvichatskhelia. La giornalistana incorona il fuoriclasse comedella, ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete: “C’è un grande feeling tra il popolono e quello napoletano.tskhelia è il mix perfetto tra il giocatore anni ‘80 e il giocatore moderno. E’ importante per il popolono perché un popolo così piccolo che è stato sottomessoRussia per decenni aveva bisogno di un. Noi abbiamo tanto da dire e raccontare e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Dalla Georgia: 'Kvara nostro eroe. Aspettiamo lo Scudetto del Napoli' #CalcioNapoli #Georgia #Kvaratskhelia… - PaoloStanzani4 : Aleppo spiegata con la battaglia di Grozny - Il Post - g3m_18 : @TizianaFerrario @berryunionista Quello non è sano realismo. E' darla vinta a un prepotente e incoraggiarlo a prova… - cn1926it : Dalla #Georgia: “Aspettiamo lo scudetto! #Kvaratskhelia è un giocatore Anni ’80” - MeolaLus : @idontf__kincare @edohere__ comunque se per te non ha nulla di speciale un ragazzo che arriva a 21 anni dalla georg… -