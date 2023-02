Dalla fiducia alla delusione: il racconto della sconfitta nel quartier generale di Bonaccini (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un silenzio assoluto, più impressionante di qualsiasi rumore. Sono le 23 e, alla Casa dei popoli di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, i sostenitori di Stefano Bonaccini attendono che il “pres”, come lo chiamano in terra emiliana, vada sul palco a commentare la vittoria alle primarie dell’avversaria, Elly Schlein. Sono passati circa venti minuti dal suo arrivo al circolo Arci Curiel e i supporter attendono seduti e immobili. L’incredulità si legge sui loro volti. Bonaccini, per la prima volta, ha perso – un’ipotesi per molti impossibile – e, con lui, una parte consistente dell’establishment emiliano-romagnolo. E non solo. Per la prima volta, il voto dei gazebo va in senso contrario a quello dei circoli che, in Emilia-Romagna, dettano ancora la linea. E pensare che la serata era iniziata bene. Il luogo era ben augurante, lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un silenzio assoluto, più impressionante di qualsiasi rumore. Sono le 23 e,Casa dei popoli di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, i sostenitori di Stefanoattendono che il “pres”, come lo chiamano in terra emiliana, vada sul palco a commentare la vittoria alle primarie dell’avversaria, Elly Schlein. Sono passati circa venti minuti dal suo arrivo al circolo Arci Curiel e i supporter attendono seduti e immobili. L’incredulità si legge sui loro volti., per la prima volta, ha perso – un’ipotesi per molti impossibile – e, con lui, una parte consistente dell’establishment emiliano-romagnolo. E non solo. Per la prima volta, il voto dei gazebo va in senso contrario a quello dei circoli che, in Emilia-Romagna, dettano ancora la linea. E pensare che la serata era iniziata bene. Il luogo era ben augurante, lo ...

