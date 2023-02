Dalia Buccianti | “A un passo dagli occhi” la guardi e capisci il suo immenso valore

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Questa ragazzina toscana, che ha creato un piccolo studio sotto il suo letto con accanto il disegno grande di un treno che va, che ha un piccolo volto e duedolci e all’apparenza timidi, ha in realtà una forza incredibile, confermata dalle canzoni che scrive e interpreta. Durante il collegamento durante la diretta We Have a Dream del martedì sera ho scelto di mostrare non solo il video che aveva messo sul mio canale Telegram tra i commenti del post ASCOLTAMI ma tutti è tre quelli che mi ha poi mandato. “Un po’ meno” la vede da sola con la chitarra sul palco di un teatro vuoto. Questa ripetitività nel fare video ultimamente in teatri vuoti sta quasi sicuramente a simboleggiare il grave danno arrecato dalla recente chiusura di tutto quello che riguardava arte, musica e cultura, teatri compresi. “Le storie di tutti” racconta lo smarrimento, ma non triste. ...