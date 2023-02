Dal Newcastle al Napoli | l’agente non chiude le porte | “Nel calcio tutto è possibile”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Ilsta disputando senza ombra di dubbio una delle migliori stagioni della sua storia moderna (e non solo). Merito di questi ottimi risultati è in gran parte della coppia offensiva formata da Kvaratskhelia e Osimhen, protagonisti di 29 gol in due in Serie A. Ma anche il reparto arretrato sta svolgendo un ruolo fondamentale: ilè la migliori difesa del campionato con solo 15 reti subite. Un risultato inimmaginabile dopo l’addio di Koulibaly avvenuto in estate. Le prestazioni eccellenti di Kim Min-jae stanno però attirando l’interesse di diverse big europee, Manchester United su tutte, e ilnon vuole farsi cogliere impreparato. Sulla lista di Cristiano Giuntoli non è scomparso il nome di Sven Botman, difensore classe 2000 dele uno dei migliori difensori della Premier in questa ...