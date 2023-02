Da Veloce come il vento a La legge di Lidia Poët: Matilda De Angelis e la professione dell'uguaglianza (Di lunedì 27 febbraio 2023) Vige ancor oggi un pregiudizio che vuole certe professioni poco adatte all'universo femminile. Il mondo dell'intrattenimento mai come in questi anni sta portando avanti una lotta per l'uguaglianza, ritrovando nelle sue produzioni italiane spesso il volto di Matilda De Angelis come protagonista. Il motore si accende, scalpita, fa girare tutti i suoi cavalli riempendo lo spazio circostante di ruggiti roboanti. La pista si apre come un abbraccio, nell'attesa di essere riscaldata da gomme che girano all'impazzata, deteriorandosi a ogni giro e sfrecciando sull'asfalto caldo. Taglio e salto temporale in avanti; o per meglio dire, all'indietro. Le macchine che sfrecciano veloci si sostituiscono adesso a carrozze che camminano lente. I giri dei motori lasciano spazio ai nitriti ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 febbraio 2023) Vige ancor oggi un pregiudizio che vuole certe professioni poco adatte all'universo femminile. Il mondo'intrattenimento maiin questi anni sta portando avanti una lotta per l', ritrovando nelle sue produzioni italiane spesso il volto diDeprotagonista. Il motore si accende, scalpita, fa girare tutti i suoi cavalli riempendo lo spazio circostante di ruggiti roboanti. La pista si apreun abbraccio, nell'attesa di essere riscaldata da gomme che girano all'impazzata, deteriorandosi a ogni giro e sfrecciando sull'asfalto caldo. Taglio e salto temporale in avanti; o per meglio dire, all'indietro. Le macchine che sfrecciano veloci si sostituiscono adesso a carrozze che camminano lente. I giri dei motori lasciano spazio ai nitriti ...

