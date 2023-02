Da New York per seguire il suo Benevento ma anche per sostenere il patron, Attanasio: “Restiamo uniti e ci salveremo” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Antonio AAttanasio non è un normale e semplice tifoso del Benevento. Lo è in modo speciale poichè sostiene i giallorossi da 10.000 chilometri di distanza. Attanasio, infatti, partito a 21 anni da Benevento, vive da 41 anni a New York ed oggi dalla sua residenza di Staten Island non solo vede la Statua della Libertà, ma segue dal monitor televisivo con antenna satellitare ogni partita del suo amato Benevento. Ma quando il fuso orario complica la visione del match dei giallorossi, Attanasio non ci pensa due volte prende l’aereo e raggiunge il Sannio e la sua amata città d’origine, anche solo per respirare l’aria di casa o per portare conforto ad un amico, come è accaduto in occasione di questo suo ultimo viaggio, quello che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Antonio Anon è un normale e semplice tifoso del. Lo è in modo speciale poichè sostiene i giallorossi da 10.000 chilometri di distanza., infatti, partito a 21 anni da, vive da 41 anni a Newed oggi dalla sua residenza di Staten Island non solo vede la Statua della Libertà, ma segue dal monitor televisivo con antenna satellitare ogni partita del suo amato. Ma quando il fuso orario complica la visione del match dei giallorossi,non ci pensa due volte prende l’aereo e raggiunge il Sannio e la sua amata città d’origine,solo per respirare l’aria di casa o per portare conforto ad un amico, come è accaduto in occasione di questo suo ultimo viaggio, quello che ...

