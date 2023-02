Da Fioroni a Serracchiani e Gori: primi smottamenti nel Pd dopo la vittoria di Schlein (Di lunedì 27 febbraio 2023) Schlein segretaria con 53,75%, Bonaccini al 46,25. La componente centrista non si riconosce nel suo programma. La vincitrice parla di «metodo condiviso e plurale». Le capigruppo Simona Malpezzi al Senato e Debora Serracchiani alla Camera hanno già annunciato che metteranno a disposizione il loro mandato Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 27 febbraio 2023)segretaria con 53,75%, Bonaccini al 46,25. La componente centrista non si riconosce nel suo programma. La vincitrice parla di «metodo condiviso e plurale». Le capigruppo Simona Malpezzi al Senato e Deboraalla Camera hanno già annunciato che metteranno a disposizione il loro mandato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TheAlterEkHo : VITTORIA!!!!!! VIA I RENZIANI , VIA I SINISTRI DI DESTRA ! Giorgio Gori. 'Dipende da lei se il Pd sarà ancora il m… - froma01k : Da Fioroni a Serracchiani e Gori: primi smottamenti nel Pd dopo la vittoria di Schlein @sole24ore… - dantegiumanini : Le BUGIE DELLA ?@ellyesse? Schlein segretaria con 53,75%, Bonaccini al 46,25. La componente centrista non si ricon… - andrewsword2 : Benissimo! ???? Da Fioroni a Serracchiani e Gori: primi smottamenti nel Pd dopo la vittoria di Schlein - Il Sole 24 O… - luigifantasia3 : @CarloCalenda Aprite le porte, arrivano i vostri!!! #Fioroni e #Serracchiani Ehm…giusto per parlare di cose un po’ meno serie -