Cyberspazio e Intelligenza Artificiale

(Di lunedì 27 febbraio 2023) di Giancarlo Elia Valori Nel cercare di comprendere i presupposti agli scontri epici per la conquista dello spazio, verso cui l’oggi si pone come alternativa di condivisione di responsabilità in merito alla curva discendente delle risorse ancora a disposizione sul pianeta Terra, mi sovviene un libro di oltre venticinque anni fa scritto da Paolo Cortesi, ove si analizzano i veri scopi della corsa allo spazio avviatasi a fine anni Cinquanta. A quel tempo tutti erano convinti (o almeno lo davano ad intendere) che con il raggiungimento del genere umano oltre l’atmosfera terrestre e sulla Luna si stava aprendosi un’epoca nuova per il genere umano. Tutti dichiaravano che la conquista della luna avrebbe avuto conseguenze decisive nella evoluzione culturale e tecnologica del nostro pianeta. A decenni di distanza da quel giorno, ...